Coronatsunami overspoelt Engeland, restaurants en kroegen sluiten zélf de deuren

spoedberaadHet Verenigd Koninkrijk wordt de afgelopen dagen ongenadig hard getroffen door het coronavirus. Voor de derde dag op rij is het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen geteld sinds het begin van de uitbraak vorig jaar. Diverse restaurants en kroegen wachten niet op instructies van de overheid en sluiten zelf de deuren, onder meer vanwege een stroom aan annuleringen en zorgen over de gezondheid van het personeel.

De Britse coronacijfers breken deze week record na record. Het land registreerde het afgelopen etmaal ruim 93.000 besmettingen. Toen woensdag het oude record van begin januari werd verpletterd, zeiden de gezondheidsinstanties een ‘duizelingwekkende’ stijging te verwachten door de razendsnel oprukkende omikronvariant. Inmiddels spreken de autoriteiten van een heuse tsunami. De Britse premier Boris Johnson noemt de omikronvariant een ‘aanzienlijke bedreiging’ voor de gezondheid en de economie.

De regering houdt dit weekend spoedberaad met de regeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland. Veel restaurants en kroegen wachten daar niet op en nemen zelf het heft in handen, schrijft CNN op basis van gesprekken met diverse ondernemers. ,,De onzekerheid heeft invloed op het moreel van ons personeel”, zegt een van hen tegen de Amerikaanse zender.

Een andere ondernemer voelde zich genoodzaakt om vroegtijdig in te grijpen. In slechts een paar dagen tijd raakte een kwart van zijn personeel besmet, vermoedelijk door de rondrazende omikronvariant van het coronavirus. ,,De belangrijkste reden om te sluiten is mijn team. We wilden niet dat iemand anders ziek zou worden.”

Ineenstorting

Paul Donovan, een van de bekendste economen van het Verenigd Koninkrijk, vreest dat deze ‘vrijwillige ineenstorting van entertainment en diensten’ een vernietigend effect zal hebben op het economisch herstel. ,,Er is deze keer geen overheidssteun, dus er is absoluut een impact”, laat hij weten. Uiteindelijk zal de omvang van de economische klap voor een groot deel afhangen van hoe lang mensen hun uitgaven thuis concentreren in plaats van geld te spenderen aan activiteiten, zoals uit eten gaan, zei Donovan. Dat zal zowel afhangen van de maatregelen die de overheid neemt als van het verloop van het virus.

In vrijwel heel Engeland verdubbelde het aantal omikrongevallen in minder dan twee dagen. De variant is naar schatting al verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de nieuwe besmettingen in Londen. De regering probeert intussen met extra coronaprikken de snelle toename van infecties tegen te gaan.

Omikron heeft nog niet geleid tot grootschalige ziekenhuisopnames. Tot nu toe is één sterfgeval bekend. Volgens een Brits onderzoek is het risico op herbesmetting met omikron ruim vijf keer groter dan bij de deltavariant. Ook zou het niet milder zijn.

Inreisbeperkingen

Vanwege de nijpende situatie voert Frankrijk vanaf morgen strenge inreisbeperkingen in voor mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in het land arriveren. Zo moeten reizigers onder meer zeven dagen in quarantaine na aankomst. De Fransen willen hiermee voorkomen dat meer gevallen van de omikronvariant het land binnenkomen.

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei in reactie op de Franse maatregelen dat landen zelf mogen bepalen wat de juiste aanpak is. ,,Gezien de overdraagbaarheid van omikron en de aantallen die over de hele wereld al zijn vastgesteld, denken we dat grenzen sluiten geen effectieve of gepaste maatregel is.”

Boostercampagne

Deels vanwege de oprukkende omikronvariant is in het Verenigd Koninkrijk de boostercampagne in volle gang. Gisteren kreeg alweer de 25 miljoenste inwoner een boosterprik toegediend. In de campagne voor de extra prik, die al enkele maanden loopt, worden nu per dag ruim 700.000 mensen gevaccineerd.

De nationale gezondheidsdienst NHS is nog wel op zoek naar 10.000 medewerkers om te helpen bij het vaccineren. Het Britse leger heeft 750 militairen beschikbaar gesteld om te helpen bij de distributie van boostervaccins in het Verenigd Koninkrijk.

Waarschuwing

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid is tevreden, maar heeft ook een waarschuwing voor de Britten. ,,We hebben geen tijd te verliezen in de strijd tegen het virus. Boosterprikken zijn absoluut essentieel om onze afweer te versterken en de mijlpaal is een bewijs van het enthousiasme van de mensen in het hele land om zich nu te laten vaccineren”, aldus de minister.

Tot nu toe is bijna 70 procent van de Britten volledig gevaccineerd en heeft een op de drie mensen een extra vaccin gekregen.

Waar schuilt het gevaar in de omikronvariant? De omikronvariant kan de opgebouwde immuniteit tegen eerdere varianten van het coronavirus omzeilen. Omikron heeft zo’n vijftig mutaties in de genetische code van het virus in vergelijking met de oorspronkelijke variant uit Wuhan. Veel mutaties zitten op het spike-eiwit, waarmee het virus zich toegang tot de cel verschaft. ,,Omikron heeft zoveel mutaties in het spike-eiwit dat de aangemaakte antistoffen minder of niet meer beschermen,” zegt Rogier Sanders, hoogleraar virologie en experimentele vaccinologie (Amsterdam UMC). Het gaat om 32 genetische veranderingen in het spike-eiwit ten opzichte van het originele virus uit Wuhan. Vijftien mutaties zitten precies op de plek waar het virus zich hecht aan de receptorcel, een cel die gevoelig is voor prikkels. ,,Daarbij zitten drie mutaties die ook al voorkwamen in de bètavariant, waarvan we weten dat die zich in Zuid-Afrika onttrok aan de vaccinbescherming van AstraZeneca”, aldus Sanders. De WHO noemt sommige mutaties ‘zorgwekkend’ vanwege het risico op nieuwe besmettingen. Het risico is ‘zeer hoog’ waardoor een nieuwe coronagolf reëel is.

