Coronaveilig Ierland nu overstelpt met besmettingen: ‘Niets minder dan een nationale noodtoestand’

Catshuis-overleg ‘Bijna 170.000 nieuwe besmettin­gen per dag als Britse variant Nederland overspoelt’

10:59 Als de Britse variant van het coronavirus Nederland totaal in zijn greep krijgt, dan kan dat begin volgende maand al zorgen voor bijna 170.000 nieuwe besmettingen per dag. Dat blijkt uit een presentatie die afgelopen zondag in het Catshuis is gebruikt.