Coronavirus bereikt Duitsland: eerste dode in Peking, ruim 4000 besmettingen

LiveblogHet coronavirus heeft een ongekende chaos veroorzaakt in de miljoenenstad Huwan. Tot nu toe zijn zijn er in China al 106 doden te betreuren. In Nederland is de hoogste waakzaamheid van kracht voor het virus. Nederlanders die vanuit de Chinese provincie Hubei geëvacueerd worden, moeten minimaal twee weken op eigen kosten in quarantaine blijven. Nederland onderzoekt verder de mogelijkheden om twintig Nederlanders uit het Chinese Wuhan te evacueren. Volg hier het liveblog over de ontwikkelingen van de epidemie.