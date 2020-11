Correspondent Karlijn van Houwelingen: Trump doet het verrassend goed, kansen Biden slinken

In tegenstelling tot wat alle peilingen vooraf voorzagen, houdt Donald Trump zicht op behoud van het Witte Huis. In veel van de belangrijke battleground states doet de president het verrassend goed, ziet onze correspondent Karlijn van Houwelingen. ,,De opties om te winnen voor Joe Biden nemen snel af.”

Om te winnen moet Biden diverse staten bemachtigen die in 2016 Trumps kant op vielen. Voorlopig lijkt dat echter alleen in Arizona duidelijk te lukken. Met driekwart van de stemmen geteld leidt Biden daar met 1,29 miljoen tegen 1,08 miljoen stemmen. ,,Arizona helpt absoluut, maar het is niet genoeg voor Biden”, stelt onze correspondent Karlijn van Houwelingen.

Ze legt uit dat de democraat één van de zuidelijke staten van Trump hoopt af te snoepen. Dat lukt voorlopig niet, de president logenstraft tot nu toe alle opiniepeilingen. ,,In zowel Florida, Georgia en North-Carolina leidt Trump.” Florida gaat vrijwel zeker naar Trump, hij heeft een voorsprong van bijna 400.000 stemmen, die niet meer in te lopen lijkt. Nog slechts 6 procent van de stembiljetten moeten daar geteld.

In Georgia leidt de zittende president eveneens ruim. ,,Trump doet het goed op het moment. Veel mensen twitteren dat de situatie wel erg op 2016 begint te lijken.” Toen voorspelden alle opiniepeilers winst voor Hillary Clinton, maar won Trump tegen alle verwachtingen in.

Ohio en Middenwesten de sleutel

,,Nu het niet lukt in het zuidoosten nemen de mogelijke routes voor Biden snel af”, stelt Van Houwelingen. ,,Hij moet gaan winnen in het Middenwesten”. Daarmee komt de race aan op industriestaten als Wisconsin, Michigan, Ohio en Pennsylvania. In Ohio begon Biden veelbelovend, maar inmiddels gaat Trump aan kop met 51,8 procent tegen 46,8 procent. Nu al 4,6 miljoen stemmen zijn geteld, bijna driekwart van het totaal, wordt het lastig voor Biden. ,,Wie Ohio wint, wordt normaliter president. Tegelijk is dit jaar niets normaal.”

Een zeer belangrijke staat voor Biden en Trump wordt Pennsylvania met zijn twintig kiesmannen. ,,We horen nu dat de poststemmen niet meteen geteld worden en dat de uitslag een tijd zal vergen.” Met een derde van de stemmen verwerkt, leidt Trump met 1,26 miljoen stemmen tegen 1,03 miljoen. De poststemmen zijn naar verwachting vaker van democratische kiezers. Of ze voldoende zijn om Biden te laten winnen is de vraag.

Het blijft al met al nog lange tijd onduidelijk of Trump het Witte Huis behoudt of dat Joe Biden wint. De staten waarvan het inmiddels duidelijk is wie gaat winnen, leveren nauwelijks verrassingen op. ,,Dat Biden staten als Massachusetts en Californië wint, leek vooraf al zeker. Net als dat Trump Kentucky en Indiana wint.”

Early votes

Opmerkelijk is dat Biden in veel swing states aanvankelijk voorstond na het tellen van de eerste lading stemmen. ,,Dat komt omdat de early votes eerst gerapporteerd worden”, zegt Van Houwelingen. ,,Vaak betreft het stemmen van democratische kiezers.” Voor de duidelijkheid: de early votes zijn de stemmen van mensen die voorafgaand aan de verkiezingsdag al in persoon hebben gestemd. ,,Het gaat dus niet om de poststemmen. Die worden namelijk als laatste geteld.”

Desalniettemin lijkt het verschijnsel van de Red Mirage - de rode luchtspiegeling - dit keer minder zichtbaar. Vaak bij presidentsverkiezingen scoort de republikeinse kandidaat in de eerste uren nadat de stembussen sluiten beter dan verwacht. ,,Dat komt doordat democratische kiezers beduidend vaker per post of in persoon stemmen dan republikeinen.” Hierdoor lijkt het vaak dat de republikeinen het in het begin beter doen. ,,Als de poststemmen vervolgens geteld worden en binnenkomen, volgt de Blue Wave, de blauwe golf van de democraten.” Vraag is dus of dat nu ook weer gaat gebeuren.

