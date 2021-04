Corruptieproces tegen Netanyahu begonnen: ‘Macht onwettig gebruikt voor eigen gewin’

De inhoudelijke behandeling van het corruptieproces tegen de Israëlische demissionair premier Benjamin Netanyahu is maandag begonnen. Intussen wordt elders in Jeruzalem gewerkt aan de formatie van een nieuw kabinet.

De aanklagers beschuldigen Netanyahu in drie verschillende zaken van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Hij zou mediaorganisaties gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichtgeving over zichzelf. Netanyahu wordt er ook van beschuldigd geschenken van verschillende personen te hebben geaccepteerd in ruil voor gunsten.

De 71-jarige politicus ontkende in februari alle aanklachten tegen hem. Het historische corruptieproces werd daarna tijdelijk stilgezet vanwege de parlementsverkiezingen in maart. Nog nooit eerder is in Israël een zittende premier vervolgd voor corruptie.

Machtsmisbruik

Aanklager Liat Ben-Ari verklaarde in de rechtbank dat Netanyahu zijn macht had misbruikt voor persoonlijk gewin en gunsten aan de media had verleend, zodat zij hem hielpen bij de verkiezingen. Na zijn openingspleidooi vertrok Netanyahu, voordat de eerste getuigen werden gehoord.

Op dezelfde dag waarop Netanyahu weer voor de rechter moest verschijnen, heeft president Reuven Rivlin een begin gemaakt met het formatieproces. Hij spreekt alle partijleiders om te bepalen wie als eerste mag proberen een coalitie te vormen. Volgens Rivlin kan zijn besluit worden beïnvloed door het corruptieproces tegen Netanyahu.

Netanyahu’s partij werd bij de verkiezingen van 23 maart de grootste, maar heeft met mogelijke bondgenoten vooralsnog geen meerderheid in het parlement. Als er geen coalitie mogelijk is, worden opnieuw verkiezingen uitgeschreven. De stembusgang van vorige maand was al de vierde in twee jaar tijd.

Zaken 1000, 2000 en 4000

Netanyahu werd eind 2019 aangeklaagd wegens fraude, corruptie, omkoping en bedrog. Aanklager Avichai Mandelblit wilde de aanklacht formaliseren voordat een derde verkiezing dit jaar wordt aangekondigd. De premier weerspreekt alle aantijgingen.

Vorig jaar al deed de Israëlische politie de aanbeveling Netanyahu in staat van beschuldiging te stellen in minstens twee mogelijke corruptiezaken. In wat heet ‘zaak 1000' wordt de premier verdacht van het veelvuldig aannemen van cadeaus in ruil voor wederdiensten. De Amerikaans-Israëlische Hollywoodproducent Arnon Milchan - bekend van de kaskraker Pretty Woman - en de Australische miljardair James Packer zouden Netanyahu sigaren, champagne, kleding en juwelen ter waarde van 228.000 euro hebben geschonken in ruil voor politieke gunsten.

Netanyahu’s politieke rivaal Yaïr Lapid, leider van centrumpartij Kulanu, is een kroongetuige. In ‘zaak 2000' wordt de premier ervan verdacht met de uitgever van Israëls grootste krant te hebben onderhandeld over positieve media-aandacht. In ruil hiervoor zou de premier een concurrerende krant benadelen. Van deze gesprekken zijn in het geheim opnamen gemaakt door Netanyahu’s voormalige stafchef, die in ruil voor strafvermindering zou willen getuigen.

In ‘zaak 4000' wordt Netanyahu beschuldigd van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Als premier en minister van communicatie zou hij regelgevende beslissingen hebben gepromoot die gunstig waren voor controlerend aandeelhouder Shaul Elovitch van de Israëlische telecomgigant Bezeq. In ruil daarvoor kreeg Netanyahu positieve berichtgeving door Elovitch’ nieuwssite Walla, luidt de aanklacht.

