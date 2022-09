Costa Rica neemt 2,5 ton cocaïne in beslag met bestemming België

Biden mikt met harde toespraak op het midden: ‘Maatschap­pe­lij­ke Grand Canyon in de VS’

Trump is een ‘bedreiging’ voor het land, de radicale republikeinen proberen ‘terug te gaan in de tijd’: Joe Biden trok gisteren fel van leer tegen de Maga-beweging. De Amerikaanse democratie is niet onfeilbaar, waarschuwde de president. Met zijn speech probeert hij het middenveld te mobiliseren, zegt Willem Post, Amerikadeskundige bij het Clingendael Instituut. ,,Biden moet de ernst van de situatie duidelijk maken om de zwijgende meerderheid naar de stembus te jagen.”

2 september