Crash toestel Emiliano Sala mogelijk door koolmonoxidevergiftiging

In het bloed van Sala werd een sterk verhoogde concentratie van COHb aangetroffen, wat duidt op vergiftiging door koolmonoxide. Volgens de onderzoeksraad is het waarschijnlijk dat ook de piloot in het kleine vliegtuig vergiftigd is. Bij de voetballer werd een COHb-saturatie van 58 procent aangetroffen. Bij concentraties boven de 50 procent raken mensen bewusteloos en krijgen ze vervolgens een hartaanval, aldus de AAIB. Het lichaam van Ibbotson, die niet de juiste papieren had om een commerciële vlucht uit te voeren, is nooit teruggevonden.

Het vliegtuigje met Sala en Ibbotson verdween 21 januari dit jaar van de radar ten noorden van het eiland Guernsey. De twee waren op weg van de Franse stad Nantes naar Cardiff in Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuigje werd twee weken na de crash gevonden op een diepte van 67 meter op de bodem van de zee. Onbekend is of er aan boord een koolmonoxidemelder aanwezig was. Experts vermoeden dat op de een of andere manier uitlaatgassen van de privéjet - een Piper PA-46 Malibu - in de cabine zijn gekomen. Het zou kunnen gaan om een technisch mankement in de verwarming.

Nu de onderzoeksresultaten van de AAIB (Air Accidents Investigation Branch) bekend zijn, hebben nabestaanden van Sala aangedrongen op aanvullend onderzoek van het vliegtuigje. Ze willen hoe dan ook dat de motor en andere technische installaties aan boord worden geanalyseerd. Daarvoor moet het toestel worden geborgen. Volgens Daniel Machover, advocaat van de familie Sala, zijn er veel vragen nu blijkt dat er levensgevaarlijke concentraties koolmonoxide zijn getraceerd in het lichaam van de topvoetballer. ,,Een gedetailleerd onderzoek van het vliegtuig is noodzakelijk”, aldus Machover. ,,De veiligheid van het luchtverkeer in de toekomst is gebaat bij duidelijkheid over hoe dit kon gebeuren.”

Uit eerder onderzoek door een lijkschouwer is overigens gebleken dat Sala vermoedelijk stierf aan verwondingen aan zijn hoofd en romp toen het vliegtuig in het kanaal stortte. Die verwondingen, zo blijkt nu, volgden op de vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Hij kon door zijn vingerafdrukken worden geïdentificeerd. Het toestel lag op ongeveer 30 meter vanaf de plek waar de laatste radarsignalen werden waargenomen.

Sala’s lichaam werd na de berging naar Argentinië overgevlogen en naar zijn geboorteplaats Progreso gereden. De vader van de spits verscheen na zijn vermissing meerdere malen in de media. Hij kon niet geloven wat zijn zoon was overkomen. ,,Dit is een droom. Een nachtmerrie. Ik ben wanhopig’’, zei hij in een van zijn reacties tegen de Britse en Argentijnse pers. De 58-jarige vader van Emiliano stierf eind april aan een hartaanval.

Volgens de burgemeester van Progreso, een kleine gemeenschap waar Emilio opgroeide en zijn familie nog steeds woont, kon vader Horacio het verdriet over zijn overleden zoon niet verwerken. ,,Hij zei dat hij nooit meer over dit verdriet heen kon komen. Het is dan ook dát grote verdriet dat hem uiteindelijk fataal is geworden’’, vertelde burgemeester Julio Muller tegen de pers.

Volledig scherm Onderwaterbeeld van het vliegtuigje waarin Sala zat. © AFP

