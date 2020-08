Crew Dragon losgekoppeld: Astronauten SpaceX op weg terug naar aarde

Ruimtevaarders Bob Behnken en Douglas ‘Doug’ Hurley, de eerste astronauten die in een baan rond de aarde konden reizen aan boord van een commercieel ruimtevaartuig, zijn op weg naar huis. De mannen verbleven twee maanden in het Internationaal Ruimtestation ISS, nadat ze met hun SpaceX Crew Dragon capsule werden gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Vannacht werd de capsule losgekoppeld voor de terugreis naar aarde.

Hun reis begon met een historische lancering eind mei, die de geschiedenis inging als eerste bemande lancering in bijna tien jaar vanaf Amerikaanse bodem, én als eerste bemande commerciële ruimtevlucht - de eerste van vele als de capsule morgen veilig voor de kust van Florida landt.

Bij aankomst in de ruimte werd hun ruimteschip gekoppeld aan het ISS, van waaruit Behnken en Hurley wetenschappelijke experimenten uitvoerden en ruimtewandelingen maakten.

Volledig scherm De SpaceX Crew Dragon (rechts), gekoppeld aan het Internationaal Ruimtestation ISS, op een foto die is verspreid door NASA. © AP

Terugkeer naar aarde

In de nacht van zaterdag op zondag namen Behnken en Hurley plaats in hun Crew Dragon-ruimtevaartuig, bijgenaamd Endeavour.

Om 01.20 Nederlandse tijd gaf zowel mission control als de Crew Dragon aan dat ze klaar waren voor het starten van de loskoppelingsprocedure. Tien minuten later werd de loskoppeling daadwerkelijk gestart.

Om 01.35 onze tijd heeft de Crew Dragon het ruimtestation verlaten om aan de 19 uur durende tocht huiswaarts te beginnen. Het ruimteschip zal daarbij een snelheid halen van ongeveer 28.163 kilometer per uur en bestand dienen te zijn tegen een hitte van zo’n 1.927 graden Celsius, volgens NASA.

Hoewel SpaceX eerder al een Crew Dragon lanceerde voor een onbemande demonstratievlucht, wordt de missie van Hurley en Behnken nog steeds als een test beschouwd. Beide mannen zijn ervaren NASA-astronauten en testpiloten die speciaal zijn opgeleid om eventuele technische problemen met het nieuwe ruimtevaartuig op te lossen. Bovendien zal NASA de Crew Dragon niet officieel erkennen als commercieel bemand ruimtevaartuig totdat het veilig is teruggekeerd.

Landing

De landing is voorzien zondag om 14.42 uur lokale tijd (20.42 uur in Nederland) voor de kust van Florida. Even werd gevreesd dat de weersomstandigheden roet in het eten zouden gooien. De orkaan Isaias is namelijk momenteel op weg naar Florida en veroorzaakt mogelijk windstoten en hoge golven rond de landingsplaats van de Crew Dragon. In een later weerrapport leken de weersomstandigheden echter te verbeteren ten tijde van de landing. Men gaat voorlopig uit van een landing voor de kust van Pensacola, een stad in het westen van de staat Florida.

Ook op de alternatieve landingslocatie, in het water van de Golf van Mexico nabij Panama-Stad, zijn de omstandigheden goed genoeg om te kunnen landen.

,,Nu staan we op het punt om het laatste deel van de reis te beginnen... Het moeilijkste was om ons de ruimte in te sturen, maar het belangrijkste is om ons terug thuis te brengen’’, tweette NASA zaterdag namiddag in naam van Hurley.

Bij het naderen van onze aarde zal de Crew Dragon een kleine set remparachutes uitgooien om de landing te vertragen voordat een waaier van vier parachutes het ruimteschip nog verder vertraagt. Als alles goed gaat, zal Crew Dragon met minder dan 32 kilometer per uur het wateroppervlak bereiken.

,,Ik denk niet dat we nerveus moeten zijn’’, vertelde Hurley vorige maand tegen CNN tijdens een interview vanuit het ruimtestation. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat het ruimtevaartuig naar behoren zal functioneren. Dit gezegd zijnde, is het een heel ander basismodel dan we gewend zijn of gewend waren met Space Shuttle. We zullen veel hogere G-krachten ervaren in de Crew Dragon en het zal de eerste keer zijn sinds 1975 dat astronauten in zee landen’’, aldus Hurley.