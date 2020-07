Crisiscentrum België: Driejarig meisje gestorven aan coronavirus

Eind maart overleed in Gent een twaalfjarig meisje. Gemiddeld zijn er in België drie sterfgevallen per dag, zegt Catry. ,,Recent nog iemand van 18 jaar. Laat dit een wake-upcall zijn. Het is uitzonderlijk dat jonge mensen overlijden, maar het moet duidelijk zijn dat niemand immuun is. Niemand kan zich permitteren om Covid-19 te negeren. Laat dit ons terug met de voeten op de grond zetten. Het virus is er nog steeds. We mogen onze aandacht niet laten verslappen.”