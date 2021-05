Crocs maken comeback: nog nooit zoveel ‘klompen met gaatjes’ verkocht

Het bedrijf achter Crocs heeft een recordkwartaal achter de rug. Het bedrijf realiseerde in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 460 miljoen dollar (381 miljoen euro). Dat is 64 procent meer de 281 miljoen dollar (233 miljoen euro) van vorig jaar en de 415 miljoen dollar (344 miljoen euro) die analisten hadden verwacht. De netto kwartaalwinst kwam uit op 98,4 miljoen dollar (81,4 miljoen euro), tegen 11 miljoen dollar (9,1 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar. De onlineverkoop steeg met 75 procent.



Ook de omzetverwachting voor de rest van het jaar schiet omhoog, berichten Amerikaanse media. Voor het volledige boekjaar verwacht Crocs een omzetgroei met 40 of 50 procent. Eerder dit jaar was dat nog 20 à 25 procent.



De oorzaak vormt volgens Rees de coronapandemie, waardoor thuiswerk de norm werd en veel mensen kozen voor de comfortabele schoen. Maar aan de andere kant zijn Crocs ook populair bij beroemdheden als zangers Justin Bieber en Post Malone. Muzikant Questlove droeg zijn gouden sloffen afgelopen maand zelfs op de rode loper tijdens de Oscaruitreiking.