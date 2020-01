Cruciale testlancering SpaceX-raket van Elon Musk geslaagd

SpaceX en zijn grondlegger Elon Musk zijn in de wolken met de succesvolle test van de noodprocedure bij de lancering van een Falcon-raket met een Crew Dragon capsule vanaf Cape Canaveral. Nu de noodprocedure voor bemande vluchten met succes is beproefd, kunnen de Verenigde Staten later dit jaar weer zelf vanaf eigen bodem bemande vluchten de ruimte in te brengen. De eerste staat voor de tweede helft van dit jaar op het programma. Daarbij zal de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tegen betaling een beroep doen op de diensten van SpaceX.

Medewerkers van Space X en NASA gingen op Cape Canaveral uit hun bol toen de test verliep zoals gepland. Na de lancering die zaterdag nog door slecht weer was uitgesteld, kwam het eerste hoogtepunt van de test al na 80 seconden, toen de raket op een hoogte van 19 kilometer de snelheid van twee keer het geluid had bereikt. Op dat ging ‘een noodscenario’ van start. De raketmotoren worden uitgezet waarna software de stuwraketten van de Crew Dragon-capsule in werking stelde. Die moesten de capsule waarin twee poppen een bemanning nabootsten, in veilige afstand brengen van de draagraket.

Volgens technici die alle apparatuur van SpaceX hebben ontwikkeld, ging de Crew Dragon daarna verder de dampkring in, tot op een hoogte van 40 kilometer. Daarna begon de capsule, bevrijd van zijn stuwraketten en het onderste deel, aan de afdaling. Uiteindelijk kwam de capsule, hangend aan oranjewitte parachutes, met geringe snelheid in zee, op zo’n 30 kilometer van de kust van Cape Canaveral. Daar lag een reddingsteam klaar om de capsule te bergen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © AFP

Noodscenario

De hele testoperatie, van lancering tot de landing in zee, nam ruim tien minuten in beslag nemen. Meetapparatuur moest daarna uitwijzen onder welke omstandigheden de ‘bemanning’ het noodscenario had doorstaan. Als ook die volgens plan zijn verlopen, staat niets meer de samenwerking tussen NASA en SpaceX voor bemande vluchten in de weg.

Bij de test ging de Falcon 9 raket verloren. Daarvan was SpaceX ook uitgegaan. De raket viel uit elkaar toen de motoren waren uitgezet. Kort daarna volgde er een enorme explosie. Beide trappen van de draagraket zaten vol brandstof omdat alle omstandigheden precies moesten worden nagespeeld. De resten van de raket zijn in zee terechtkomen. SpaceX had daar enkele schepen klaar liggen om zoveel mogelijk resten te bergen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De lancering © AFP

Hergebruik

Het ruimtebedrijf van Musk stond op Cape Canaveral voor zijn belangrijkste examen ooit. De ruimtevaartorganisatie van Elon Musk offerde een van zijn Falcon-9 raketten op om de noodprocedure te testen in het geval er bij de lancering van een Crew Dragon capsule iets mis mocht gaan en de bemanning in veiligheid moest worden gebracht. De capsule is ontwikkeld voor bemande ruimtevluchten en wordt gelanceerd door een Falcon-raket. SpaceX heeft inmiddels met succes aangetoond dat deze draagraket kan worden hergebruikt. De Falcon is de allereerste raket die na lancering ongeschonden kan terugkeren op aarde.

Van de test hing voor SpaceX veel af. Nu die is geslaagd is dat de bekroning van het Amerikaanse plan om met hulp van private bedrijven weer zelf astronauten in de ruim te brengen. Na de stopzetting van de vluchten met de eigen ruimteveren – de laatste was in 2011 - werd het transport van bemanningen naar het Internationale Ruimtestation ISS overgelaten aan Rusland. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vroeg twee bedrijven te werken aan lanceringen met bemande vluchten. Daarvoor kreeg BA.N, een bedrijf van Boeing 4,2 miljard dollar van NASA, SpaceX ontving 2,5 miljard aan steun. Aanvankelijk was de hoop gevestigd op de eerste eigen bemande vluchten 2017 maar aanhoudende technische problemen hebben voortdurend geleid tot uitstel.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © AFP

Titanium

De ‘bemande proeflancering’ van SpaceX van dit weekeinde had eigenlijk al in de zomer van vorig jaar moeten worden uitgevoerd maar die moest worden uitgesteld toen in april een van de Crew Dragon capsules explodeerde bij een test. SpaceX heeft de oorzaak ervan - een explosieve reactie tussen een klep van titanium en raketbrandstof – opgelost waarna de weg vrijkwam voor de test van morgen.