Cruiserederij had dodelijke val van peuter Chloe kunnen voorkomen, zegt moeder

Cruiserederij Royal Carribean Cruises had ‘een miljoen dingen’ kunnen doen om de dood van de 18 maanden oude peuter Chloe Wiegand te voorkomen, zegt moeder Kimberley. De Amerikaanse peuter viel van de elfde verdieping van een cruiseschip door een open raam naar beneden in Puerto Rico.

Kimberley Wiegand heeft bij het Amerikaanse tv-programma Today van NBC voor het eerst verteld over het drama. ,,Ik wil niet dat een moeder dit ooit nog mee hoeft te maken, hoeft te zien wat ik zag of hoeft te schreeuwen zoals ik schreeuwde’’, vertelde ze in tranen. De familie van het meisje klaagt Royal Carribean Cruises aan omdat het zo onveilig was op het dek waar Chloe twee weken geleden door een open raam viel.

Chloe Wiegand was vlak voor het ongeluk met haar grootvader aan het spelen op de kinderafdeling van het cruiseschip. Volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten stortte het meisje van de elfde verdieping naar beneden nadat haar grootvader haar per ongeluk uit zijn handen liet glippen. Justitie bekijkt momenteel of hij hiervoor kan worden vervolgd, maar daar willen de ouders niets van weten.

,,Er hadden wel een miljoen dingen gedaan kunnen worden om de situatie te beveiligen. Ik weet nog dat mijn moeder vroeg: waarom staat er in hemelsnaam een raam op de elfde verdieping open, zonder scherm ofzo?’’ zegt moeder Kimberley. Ze vertelt dat de rederij haar familie heeft medegedeeld dat het raam open stond ‘voor de frisse lucht’.

Michael Winkleman, de advocaat van de familie, zegt dat het bewuste open raam zich bevond op een speelplek voor kinderen. ,,Er is geen twijfel mogelijk dat dit een ongeluk was’’, zegt de raadsman. ,,De enige vraag die ertoe doet is: Waren er veiligheidsmaatregelen die genomen zijn of genomen hadden moeten worden? Als die veiligheidsvoorzieningen er waren geweest, was deze tragedie niet gebeurd.’’

De rederij zegt volledig mee te werken aan de onderzoeken.