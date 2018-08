Curaçaose oud-minister van Volksgezondheid moet de cel in

Aanstaande vader Gianluca klampt zich vast aan metaal­draad en overleeft ramp

18:50 Het had weinig gescheeld of ook Gianluca Ardini (29) had de brugramp bij het Italiaanse Genua niet overleefd. Maar Ardini overleefde, door zich vast te klampen aan metaaldraden. In september wordt hij vader van een zoontje. 'Het is een wonder', zegt zijn vriendin Giulia.