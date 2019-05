Cycloon Fani trekt verder over Bangladesh

Cycloon Fani trok zaterdag, nadat hij eerst de Indiase oostkust had getroffen, over Bangladesh. In de Indiase deelstaat Odisha vielen zeker twaalf doden als gevolg van het natuurgeweld. In het naastgelegen Bangladesh zijn uit voorzorg 1,2 miljoen mensen geëvacueerd. Volgens de politie vielen daar zeker negen doden.

Door een stormvloed zijn verscheidene gebieden in de laaggelegen delta van Bangladesh ondergelopen. Door de harde wind zijn huizen beschadigd. Ook in India is veel schade aangericht door de storm. Vooral de kuststad Puri kreeg zware klappen door de wind die snelheden tot 200 kilometer per uur bereikte. Daken werden van gebouwen gerukt, bomen en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid.

Voorafgaand aan de komst van Fani waren in India ook al ruim een miljoen mensen geëvacueerd. Dat zorgde ervoor dat het dodental lijkt mee te vallen. ,,Dat er nu weinig slachtoffers zijn, heeft zeker te maken met de preventieve maatregelen”, zei eerder ook lokale journalist Jajati Karan op de nieuwszender Al-Jazeera.

Groot succes

Ondanks de schade en het enorme opruimwerk dat nog wacht in India lijken veel mensenlevens daar te zijn gered. “Weinig mensen hadden gerekend op zoveel organisatorische efficiëntie. Dit is in dat opzicht een groot succes”, aldus een woordvoerder van de Indiase marine die ook bij de diverse operaties betrokken was.

De meteorologische dienst had steeds opnieuw gewaarschuwd voor ‘totale destructie’ op het pad van de cycloon. Er waren vierduizend speciale schuilplaatsen ingericht – vaak op scholen en universiteiten – die ook tijdig waren voorzien van water, voedsel en medicijnen. De Indiase autoriteiten bereikten naar verluidt 2,6 miljoen mensen met hun waarschuwingen via mobieltjes en in de sociale media. De boodschap was ook nog eens te lezen in alle mogelijke lokale talen: ‘Er komt een cycloon. Ga naar de schuilplaatsen’.

Er waren voor de evacuatie 43.000 vrijwilligers gemobiliseerd. Met boten, bussen en treinen lukte het binnen een paar dagen ruim een miljoen mensen te evacueren uit de laaggelegen kustgebieden. Voor 1000 artsen en andere zorgwerkers zijn de verloven tot half mei ingetrokken. Ze opereren in 54 reddings- en bergingsteams waaraan ook honderden ingenieurs en duikers waren toegevoegd.