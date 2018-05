Dader dreigt van flat te springen na gezinsdrama: vrouw vermoord, kinderen vastgebonden

Ouders en vriend aanslagple­ger Parijs nog steeds vast voor verhoor

11:00 De ouders en een vriend van Khamzat Azimov, de dader van de mesaanval in Parijs, zitten nog steeds vast voor verhoor. Dat meldt een bij het onderzoek betrokken official volgens persbureau AP. Onderzoekers willen tijdens de verhoren vooral duidelijk krijgen of de doodgeschoten jongeman op enige wijze hulp had bij zijn daad.