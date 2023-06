Dader schietpartij in Amerikaanse lhbti-nachtclub veroordeeld tot vijf keer levenslang

Een 23-jarige man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf keer levenslang zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Anderson Lee Aldrich opende op 19 november 2022, gewapend met een geweer en een pistool, het vuur in Club Q, een lhbti-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs.

Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond voor de schutter door bezoekers werd overmeesterd. In een rechtszaal vol met slachtoffers en nabestaanden bekende Aldrich maandag schuld aan vijf gevallen van moord en 46 pogingen tot moord.

De aanwezigen raakten zichtbaar emotioneel toen de rechter de beschuldigingen uiteen zette en de namen van de slachtoffers voorlas. ,,Dit ding dat in deze rechtszaal zit, is geen mens, maar een monster’’, zei Jessica Fierro, die bij het bloedbad de vriend van haar dochter verloor. ,,De duivel wacht met open armen.’’

De vader van Daniel Aston, die avond barman in de nachtclub, zei dat zijn zoon in de bloei van zijn leven was toen hij werd doodgeschoten. ,,Hij was een enorm licht in deze wereld dat werd uitgedoofd door een gruwelijke slechte en laffe daad’’, zei Jeff Aston. ,,Ik zal hem nooit meer horen lachen om mijn grappen.’’

Bekentenis

De bekentenis van Aldrich, zeven maanden na de schietpartij, was onderdeel van een deal die de openbare aanklagers met hem hadden gesloten, omdat ze een slepend proces wilden voorkomen. De aanklacht telde aanvankelijk meer dan 300 punten, maar door de deal werd een aantal ervan gecombineerd, schrijft de New York Times. In overeenstemming met de deal veroordeelde de rechter Aldrich tot vijf keer levenslang voor de moorden, plus meer dan 2200 jaar extra achter de tralies voor de pogingen tot moord.

Aldrich, die zich als non-binair identificeert, was een bekende van de politie. Hij was in juni 2021 al een keer opgepakt, omdat zijn moeder had gemeld dat hij had gedreigd een bom te laten ontploffen en haar iets te zullen aandoen. Zij weigerde echter te getuigen waarna de zaak werd verworpen.

Motieven

Over zijn motieven liet Aldrich zich niet uit in de rechtbank. Vanuit de gevangenis zou hij meermaals spijt hebben betuigd. Maar de officier van justitie Michael Allen zette daar vraagtekens bij. Ook verwierp hij het idee dat Aldrich non-binair was. ,,Er is geen enkel bewijs dat hij non-binair was voorafgaand aan de schietpartij’’, zei Allen, die Aldrich herhaaldelijk een lafaard noemde. ,,Hij toonde juist extreme haat jegens de mensen in de lgbtq+-gemeenschap.’’