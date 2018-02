Dader: vrouw (19) vroeg zelf om neergeschoten te worden

Nadat Joseph Michael Lopez dit weekend aangehouden op beschuldiging van moord op de Amerikaanse tiener Natalie Bollinger, zei hij dat ze er zelf om gevraagd had. De 19-jarige Natalie had volgens Lopez een advertentie op online advertentiewebsite Craigslist geplaatst, met de vraag of iemand haar in executiestijl wou ombrengen.

,,Ik zoek een huurmoordenaar voor mezelf", las Joseph Lopez (22) in de kerstvakantie op de website ergens tussen de advertenties in de sectie 'vrouw zoekt man'. Lopez besloot te reageren op de bizarre oproep. Na meer dan honderd sms'jes over en weer spraken Lopez en Bollinger met elkaar af dat hij haar zou komen doden voor een bepaald bedrag.

Op 28 december pikte Lopez de tiener op bij haar appartement in Broomfield, Colorado. Volgens Lopez had ze zelf het wapen meegenomen. De man beweert dat hij haar nog probeerde om te praten, maar dat haar besluit vaststond. Ze had naar eigen zeggen problemen met haar vriend. Deze vriend bracht later de politie op de hoogte van haar verdwijning en maakt er ook melding van dat zijn pistool verdwenen was.

In zijn verklaring zei Lopez verder dat hij de auto parkeerde en hij samen met Bollinger op de grond knielde. Ze zeiden samen een gebed, waarna hij opstond en hij haar doodschoot. Hij dumpte haar lijk in het bos bij een melkveebedrijf. Haar handtas en het wapen nam hij mee.

Uit de autopsie bleek dat Bollinger stierf aan een schotwond in het hoofd maar ook dat ze een potentieel dodelijke dosis heroïne in het bloed had. Volgens vrienden en familie kampte ze in het verleden met zelfmoordgedachten en drugsproblemen.

Mocht Bollinger daadwerkelijk de oproep hebben geplaatst en een overeenkomst met Lopez hebben gesloten, dan gaat hij nog niet vrijuit. Wel zou het hem strafvermindering op kunnen leveren.

Eerder verdacht de politie de 42-jarige Shawn Schwartz van de moord op Natalie Bollinger, die hem op Facebook had beschuldigd van stalking. Maar Schwartz bleek onschuldig. Lopez is nog de enige verdachte.