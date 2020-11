Daders horrorontvoering Nederlandse stagiaire op Curaçao moeten 15 jaar cel in

VIDEO Twee minderjari­gen in België opgepakt die agenten wilden aanvallen met mes

5 november Twee minderjarigen in België hebben een aanslag met een mes op politieagenten voorbereid. De politie verijdelde de terreurdaad en pakte de twee jongens op in de buurt van Luik. Het duo had al een videoboodschap opgenomen waarin trouw werd gezworen aan Islamitische Staat, dat meldt VTM Nieuws.