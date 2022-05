Dagenlange zoektocht eindigt in arrestatie ontsnapte gevangene en zelfmoord bewaakster

Na een langdurige klopjacht zijn de voortvluchtige gevangene Casey White en zijn bewaakster Vicky White maandag opgepakt in Indiana. Naar de twee werd al ruim anderhalve week naarstig gezocht. De bewaakster overleed korte tijd na de arrestatie aan schotwonden die ze zichzelf had toegebracht.

,,Dit is het einde van een zeer lange, stressvolle en uitdagende anderhalve week. Het eindigde zoals we wisten dat het zou gebeuren. Ze zitten in hechtenis’’, zo liet sheriff Rick Singleton vlak na de arrestatie weten. ,,We hebben vandaag een gevaarlijke man van de straat gehaald. Hij zal nooit meer het daglicht zien. Dat is een goede zaak, niet alleen voor onze gemeenschap. Dat is een goede zaak voor ons land.’’

De politie had zondag een tip gekregen dat hun voertuig, een Ford F-150 pick-up uit 2006, was aangetroffen bij een wasstraat. Op bewakingsfoto’s was een man te zien die sterke overeenkomsten vertoonde met Casey White, waarna de politie werd gebeld.

Tijdens de arrestatie raakte de bewaakster zwaargewond toen ze op zichzelf begon te schieten. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, zo liet sheriff Dave Wedding weten, waar ze korte tijd later aan haar verwondingen bezweek.

Ontsnapping

De klopjacht begon op 29 april toen Vicky White (56), de assistent-directeur van de gevangenis in Lauderdale County, naar verluidt hielp bij de ontsnapping van Casey White (38), die in afwachting was van een proces in een moordzaak. Vicky White had collega’s verteld dat ze de gevangene kwam halen voor een evaluatie van de geestelijke gezondheid in het gerechtsgebouw, maar de twee, die geen familie van elkaar zijn, vluchtten in plaats daarvan het gebied uit. De ontsnapping van de gevangene werd pas uren later opgemerkt.

De politie begon na de ontsnapping een klopjacht door drie staten die door Amerikaanse (en internationale) media op de voet gevolgd werd. Voor de gouden tip die naar de verblijfplaats van de gevangene zou leiden werd een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd, voor die van Vicky 5000 dollar.

Waarom de bewaakster er met de misdadiger vandoor is gegaan is onduidelijk. De vrouw was een zeer gewaardeerde medewerkster en zat vlak tegen haar pensioen aan. De sheriff van Alabama erkende dat een antwoord op die vraag misschien wel nooit zal komen. ,,Ik had alle vertrouwen in Vicky White. Ze is een voorbeeldige medewerker geweest. Wat heeft haar in hemelsnaam geprovoceerd, wat heeft haar ertoe aangezet om een ​​stunt als deze uit te halen? Ik weet het niet. Ik weet niet of we het ooit zullen weten’’, aldus sheriff Singleton.

De twee zouden de ontsnapping goed hebben voorbereid. Uit gesprekken met medegevangenen zou blijken dat de twee een bijzondere band hadden, zo melden Amerikaanse media. Ook had Vicky haar huis vlak voor de ontsnapping verkocht, een geweer en een jachtgeweer aangeschaft en een oranje Ford Edge uit 2007 gekocht.

Volledig scherm De politie gaf eerder beelden vrij waarop is te zien hoe de gevangenisbewaker Vicki White de moordverdachte Casey White helpt te ontsnappen. © Videostill

