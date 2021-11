Dak van Britse school stort in: twaalf kinderen gewond naar het ziekenhuis

WHO-baas Tedros torpedeer­de conclusie van Wuhan-team over herkomst coronavi­rus

‘Alsof we voor de bus werden gegooid’, zegt viroloog Marion Koopmans over de manier waarop de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, het WHO-team liet vallen dat in Wuhan onderzoek deed naar de oorsprong van het coronavirus. Koopmans maakte deel uit van het team in China, dat verder onderzoek naar een mogelijk lablek niet nodig achtte. Tedros wel.

11 november