Dakloze man in tranen bij hereniging met hond: ‘Ze is alles wat ik heb’

Hond Crystal liep op 15 januari weg. Zij en haar baasje Lee (24) hadden in een tunnel bij het centraal station van Leeds een warm slaapplekje gevonden, toen mannen in hun buurt ruzie begonnen te maken. Geschrokken zette Crystal het op een lopen. En weg was ze.



Lee was ontroostbaar. ,,Ze is alles wat ik heb’’, verklaarde hij ontredderd aan de vrijwilligers van daklozenorganisatie Helping Hands. Zijn verhaal raakte hen en ze kwamen in actie. Ze schakelden de hulp in van onder meer Murphy’s Army, die vermiste en gestolen honden in het Verenigd Koninkrijk met hun baasjes probeert te herenigen. Meerdere zoekacties volgden, flyers werden verspreid door de hele stad en op sociale media.



Er kwamen tips binnen dat de hond was gezien, het verhaal ging dat ze door iemand was meegenomen. Lee werd er wanhopig van.