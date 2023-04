Dalai Lama zegt sorry om video waarin hij jongetje vraagt om op zijn tong te zuigen

Met videoDe Dalai Lama (87) gaat door het stof om een video die online volop gedeeld wordt. Daarin is te zien hoe hij een jongen op zijn mond kust, en daarna vraagt aan zijn tong te zuigen. De spiritueel leider van Tibet geeft maandag toe dat dat niet goed was.

De video dateert al van 28 februari, maar werd afgelopen week miljoenen keren bekeken op sociale media. De jongen kwam op audiëntie bij de Dalai Lama in McLeod Ganj, een voorstad van Dharamsala in Noord-India, waar hij in ballingschap leeft sinds de mislukte Tibetaanse opstand tegen de macht in 1951.

De geestelijk leider kust de jongen eerst op zijn mond. Daarna vraagt hij de jongen - duidelijk hoorbaar via de microfoon - ‘kun je op mijn tong zuigen?’ Het ventje laat het over zich heen komen, maar oogt wat verbaasd.

Op de video klinkt gelach, maar de reacties die wereldwijd losbarstten zijn minder vrolijk. De Tibetaanse leider wordt her en der beticht van pedofilie. Anderen noemen het ‘walgelijk'.

De Dalai Lama zelf ziet nu ook in dat het niet goed is geweest wat hij deed. ‘Zijne Heiligheid wil zijn excuses aanbieden aan de jongen en zijn familie, evenals aan zijn vele vrienden over de hele wereld, voor de pijn die zijn woorden mogelijk hebben veroorzaakt’, aldus een verklaring op zijn officiële Twitter-account. ‘Zijne Heiligheid plaagt de mensen die hij ontmoet vaak op een onschuldige en speelse manier, zelfs in het openbaar en voor de camera’s. Hij betreurt dit incident.’

De 87-jarige Dalai Lama leeft in ballingschap in India. Hij is uit Tibet verdreven door de Chinese machthebbers in het land. Afgelopen decennia reisde hij veel over de wereld, maar de laatste tijd blijft hij omwille van zijn gezondheid meer in India.

