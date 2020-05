Dankzij dit ‘geheim’ komt kleine Vlaamse gemeente met succes uit de lockdown

Ze waren er snel uit, daar in het Oost-Vlaamse Lievegem. De daartoe bevoegde werkgroep (met onder anderen de burgemeester en enkele schepenen) had 3 weken en 1 videovergadering nodig om een plan op te stellen. Het was ook nog eens geen beknopt A4-tje, maar een document van liefst 22 pagina’s en 50 actiepunten. Iedereen is zwaar onder de indruk.

Toen de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers deze week een draaiboek presenteerde voor lokale ‘relance-plannen’ (Vlaams voor opstartplannen) prijkte het Lievegemse voorbeeld trots op de eerste pagina: zo kan het ook.

Boodschappendienst

,,Maatwerk was het uitgangspunt”, zegt de trotse burgemeester Tony Vermeire in Het Nieuwsblad. ,,Voor ons was het belangrijk om in te zetten op elke doelgroep, in plaats van op één maatregel om mee uit te pakken. Dus hebben we er nu zeker 50.”

Veel van de maatregelen zijn gericht op de kwetsbare groepen: ouderen, zieken, mensen met geldproblemen. Voor hen is er bijvoorbeeld een boodschappendienst gestart, en worden er klusjesmannen en poetsvrouwen ingeschakeld. Om er achter te komen waar ouderen precies mee te kampen hebben en of ze niet te eenzaam zijn, zijn alle 1600 senioren van Lievegem gebeld. Samen met maatschappelijke organisaties stelt de gemeente ook voedselpakketten samen voor kwetsbare gezinnen. Ze biedt ook een doe-boek aan voor een uitstapje in de eigen buurt (met spelletjes voor onderweg). En voor kinderen die niet meer weten wat ze nu weer moeten gaan doen, is er het anti-verveelpakket, met lijm, papier en potloden. Plus een bon voor een ijsje (per kind) uit de supermarkt.

‘Samen-verhaal’

Voor de lokale middenstand is flink wat geld uitgetrokken, maar de nadruk ligt toch vooral op gezamenlijke actie. Het is een ‘samen-verhaal’, zegt de gemeente. Iedereen moet voor iedereen reclame maken. En de mensen wordt gevraagd zoveel mogelijk lokaal te kopen. ,,De band met het dorp is onze kracht. Op die schaal moeten we blijven voortwerken, maar dan met meer mankracht achter de schermen. Mijn noodplanningsambtenaar coördineert nu het naaien van de mondmaskers in het gemeentehuis.” Om de klap van drie afgelaste festivals en alle kermissen wat op te vangen, worden er later dit jaar bijvoorbeeld ook een drive-in filmvoorstelling en een lichtshow georganiseerd.

Bescheiden

De snelle, succesvolle en soepele actie verbaast de Belgen des te meer, omdat Lievegem pas sinds 1 januari 2019 bestaat. Toen gingen de gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot vrijwillig samen. De nieuwe gemeente, die doorklieft wordt door het kanaal De Lieve, telt nu een kleine 26.000 inwoners. Bezoekers worden ontvangen met de slogan ‘Gemeente Lievegem ziet het zitten’.

,,We blijven bescheiden”, zegt de burgemeester. ,,Veel collega’s vragen ons plan op bij mij. We zijn daar blij mee, maar iedereen moet vooral naar zijn eigen gemeente kijken. Als we anderen kunnen inspireren, zeker landelijke gemeenten van onze grootte, kunnen ze natuurlijk uit ons plan plukken wat hen kan helpen.”