Dansvloer van club op Tenerife stort in

Dronken man rijdt in op voetgangers in Duitsland

11:57 Een man is vanochtend met een auto ingereden op een groep voetgangers in Cuxhaven in het noorden van Duitsland. Zeker zes mensen raakten gewond. De politie verklaarde aanvankelijk dat er geen aanwijzingen waren dat het om een aanslag ging, maar zei later dat de man wel bewust op de voetgangers is ingereden.