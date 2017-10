Darkwebfoto's van meisje in handen van kindermisbruikers vrijgegeven

'Schutter Las Vegas was al eerder gewelddadig'

17:31 Een prostituee die anoniem wil blijven, heeft tegenover de Britse krant The Sun verklaard dat de Las Vegas schutter Stephen Paddock wellicht toch gewelddadiger was dan tot nu toe bekend werd. Volgens de vrouw had Paddock eerder gewelddadige seks met haar en schepte hij op over zijn criminele vader. ,,I was born bad’’, zou hij herhaaldelijk gezegd hebben.