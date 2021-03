David (42) doodgestoken omdat hij homo was: drie minderjarigen vast, verdacht van meer homogeweld

Sjiïtische ayatollah in gesprek met paus: ‘Iraakse christenen moeten in vrede kunnen leven’

6 maart De leider van de Rooms-Katholieke Kerk, paus Franciscus en de geestelijk leider van de sjiieten in Irak, de ayatollah Ali al-Sistani, hebben elkaar zaterdag in de sjiitische bedevaartsplaats Najaf gesproken. De 84-jarige paus is vrijdag onder strenge veiligheidsmaatregelen een vierdaags bezoek aan Irak begonnen en arriveerde in Najaf waar de zes jaar oudere ayatollah woont.