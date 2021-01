De bestormers van het Capitool: een sjamaan, een ex-militair én een politicus

Twintiger opgepakt voor organise­ren illegale technofuif in Frankrijk

5 januari Een van de organisatoren van een illegaal oudejaarsfeest met 2.500 mensen in Lieuron, een klein stadje zo’n veertig kilometer ten zuiden van de Franse stad Rennes, is in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft de procureur van Rennes maandagavond gezegd.