De dodelijke donderdag in Brussel: hoe één zin van Yassine Mahi (32) ervoor zorgde dat hij fatale messteek kon uitdelen

Twee militaire vliegtui­gen verongeluk­ken tijdens show in VS

Twee vliegtuigen zijn middenin de lucht tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in het Amerikaanse Dallas, Texas. Het ongeluk gebeurde onder toeziend oog van duizenden toeschouwers en is van meerdere kanten gefilmd. Of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

