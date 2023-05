De droneboodschap van Kyiv aan Moskou: ‘Wat jullie ons aandoen, kunnen jullie burgers ook krijgen’

Zoon van Japanse premier treedt af na ophef over privéfeest­je in ambtswo­ning

De zoon van de Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn functie als secretaris van zijn vader neergelegd na grote ophef vanwege een privéfeestje in de ambtswoning van de premier. Shotaro Kishida (32), de uitvoerend secretaris voor politieke zaken van zijn vader, had een groep mensen uitgenodigd voor een eindejaarsfeest op 30 december in de officiële residentie van de premier.