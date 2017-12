De fik erin! Bewoners Florida Keys sluiten stormseizoen in vlammen af

Tijdens de vlagverbranding prees een woordvoerder van Florida’s hulpdiensten de veerkracht en de geestdrift van de lokale bewoners. ,,Dit orkaanseizoen gaat de geschiedenisboeken in als het duurste orkaanseizoen ooit'', zei hij. ,,Toch hebben we reden om te lachen en samen een drankje te drinken... en om vlaggen te verbranden.''



Het stormseizoen in Florida vangt aan op 1 juni en duurt tot 30 november. In die periode zijn de temperatuursverschillen tussen het oceaanwater en die van de lucht het grootst en is de kans op orkanen van categorie 3 of hoger, groot. Florida krijgt elk jaar te maken met één of meerdere orkanen. Vers in het geheugen liggen de orkanen Wilma en Katrina, die in 2005 flink veel ravage aanrichtten.