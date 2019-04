De geschiedenis van Sri Lanka was al gedrenkt in bloed

Met name de burgeroorlog trok diepe voren door het land. Ze begon in 1983 en kostte meer dan 70.000 levens. De Tamils wilden een eigen staat in het noordoosten van het eiland, maar de Singalezen wilden daar niks van weten. De oorlog begon met kleine aanvallen over en weer, maar ontaardde al snel in een bloedige strijd. Met name in de jaren negentig was het land in de greep van bloedige zelfmoordaanslagen door de Tamiltijgers, een militante organisatie. Zij gaven zich pas over in 2009.