De herovering van Lyman kon voor Poetin niet op een slechter moment komen

oorlog oekraïne LIVE | Lyman na 4 maanden vechten weer in handen Oekraïne, Erdogan lijkt afstand te nemen van Poetin

De Oost-Oekraïense plaats Lyman, ruim vier maanden lang een bolwerk van Russische of pro-Russische troepen in de regio Donetsk, is helemaal in handen van de Oekraïners. ,,De plaats is ontdaan van Russen”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski vandaag. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

20:00