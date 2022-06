De laatste brug bij Severodonetsk: moeten we blijven of gaan?

oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne in de hoofdrol op G7-top, Kiev: ‘Het zieke Russische imperialis­me moet verslagen worden’

De Russen hebben na weken van felle gevechten de strategische Oekraïense stad Severodonetsk volledig in handen. President Zelenski gaf toe dat de oorlog zich in een emotioneel lastige fase bevindt voor de Oekraïense bevolking, maar beloofde alle ingenomen steden te zullen terugwinnen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

12:21