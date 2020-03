‘De maatregelen lijken op die in een dictatuur’

Zeeuws-Vlamingen het schip in door vliegver­bod Turkije

12:34 Een groepje Nederlandse toeristen uit Zeeuws-Vlaanderen is gestrand in Turkije. Dat land schortte gisteren alle vluchten op vanuit een aantal Europese landen waaronder Nederland. Bij Nederlanders in Turkije heerst verwarring of vluchten uit Turkije naar Nederland wel doorgaan.