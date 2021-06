De magie van Donald Trump werkt in Ohio nog steeds: ‘Hij zal nooit opgeven’

Donald Trump is weer terug om campagne te voeren. Voor getrouwe Republikeinse kandidaten, maar vooral voor zichzelf. Komt hij terug in 2024?

Niet toevallig in Ohio heeft Donald Trump zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds zijn opvolger Joe Biden aantrad. In deze staat oogstte hij bij de laatste verkiezingen bijna 54 procent van de stemmen. En veel kiezers zijn er - met de ex-president zelf voorop - nog steeds van overtuigd dat Trump niet alleen daar maar ook elders afgetekend won en hij dus in het Witte Huis zou moeten zitten.

Voor de fans was het zichtbaar hartverwarmend hun held weer te omarmen. De Trump-magie werkt nog steeds voor veel Amerikanen. En dat is, zo constateerde The New York Times meteen maar, een duidelijke waarschuwing aan het adres van de Democraten. Want de cultus rond de persoon van Donald Trump is allerminst verdwenen, zo bleek vannacht.



Hoewel de omstreden ex-president wegens het verspreiden van leugens over de verkiezingsuitslag is verbannen van Twitter en Facebook weet hij nog altijd een groot aantal getrouwen te mobiliseren. Hoeveel duizend het er precies waren in Ohio werd niet helemaal duidelijk, maar het waren er genoeg om indruk te maken.

Alsof er niets veranderd is

Formeel was het een bijeenkomst om ‘zijn’ kandidaat Max Miller te steunen tegenover een afvallige Republikein, maar het ging natuurlijk vooral over Donald Trump zelf. Hij gedroeg zich op de eerste halte van zijn ‘Save America Tour’ alsof er niets was veranderd en balde zijn vuisten. Sommige fans stonden met tranen in de ogen te juichen nadat de muziek van countrylegende Lee Greenwood de toon had gezet met God bless the USA (‘And I’m proud to be an American’).

Net als ‘vroeger’ zijn ze van heinde en verre naar het politieke spektakel gereisd. ,,Elke Trump-rally is anders en elke keer is het mooi”, zei Deborah Wagner tegen The New York Times. De 55-jarige gepensioneerde griffier draagt een T-shirt met de tekst ‘Tel alle legale stemmen’. Ze heeft vier uur gereden om van New York naar Wellington te rijden. ,,Trump zal nooit opgeven”, weet ze.

Volledig scherm Een jonge bewonderaar van Donald Trump. © Getty Images

Geen president

Toch is er wel iets veranderd sinds de laatste grote bijeenkomst. Of Trump en zijn fans het nu accepteren of niet, Donald is geen president meer. De 45ste president van de Verenigde Staten is afgelost door de 46ste en die heet toch echt Joe Biden.

In een toespraak van 94 minuten zette Trump niettemin een vertrouwde act op de planken. Het land gaat naar de knoppen en dat komt door de Democraten die middels doortrapte fraude de macht hebben gestolen. ,,We zullen nooit stoppen met vechten voor de echte resultaten van deze verkiezingen... Onthoud dat ik niet degene ben die de Amerikaanse democratie probeert te ondermijnen. Ik probeer de Amerikaanse democratie te redden.”

In maart zinspeelde Trump nog op een nieuwe kandidatuur in 2024.

De Democraten - die hem nog maar net hebben afgelost - zijn volgens de menigte nu al schuldig aan oplopende misdaadcijfers, verzwakking van de politie, ‘illegale vreemdelingen die de zuidelijke grens overspoelen’, drugskartels die het land weer in de greep krijgen, scholen die worden veranderd in ‘linkse indoctrinatiekampen’ enzovoort. Samengevat door Trump: ,,Joe Biden vernietigt onze natie voor onze eigen ogen”. Het levert hem een ovatie op.

Maar anders dan vijf jaar geleden toen Trump op campagne was voor zijn eigen kansen en elke toespraak live werd uitgezonden door de grote netwerken laten NBC, CNN en de andere nieuwszenders het nu afweten. Zelfs Fox gooide de programmering niet om voor de terugkeer van The Donald. Alleen extreemrechtse nieuwssites als Newsmax en One America pakten ermee uit. Trump beantwoordde dat met de bekende beschuldigingen van ‘fake news’ aan het adres van alle nieuwsorganisaties die niet positief over hem berichten. ,,Fox was ook niet geweldig”, riep hij zijn fans toe.

Volledig scherm Fans juichen voor de ex-president. © AFP

Trouw

Met de bijeenkomst in Ohio begint Trumps ondersteuningstournee voor de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar. Kostbare zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden liggen, volgens hem, voor het grijpen. Tenminste als de Republikeinse kandidaten die meedoen min of meer trouw aan hem zweren. Degenen die dat niet doen trakteert hij op een eigen kandidaat. Het zit Trump nog steeds zeer hoog dat 17 Republikeinen (tien in het Huis van Afgevaardigden en zeven in de Senaat) dit jaar instemden met een formele afzettingsprocedure na de bestorming van het Capitool. Die zou Trump meteen zou hebben uitgesloten voor een volgende presidentskandidatuur, maar haalde het niet. Voor bijna alle dissidenten zijn nu Republikeinse tegenkandidaten gepresenteerd die de steun hebben van Trump. De macht van de Trump-lobby kostte de prominente criticus Liz Cheney wel haar plek in de top van de partij. Trump verkettert haar en andere dissidenten als ‘Nep Republikeinen’.

Maar het draait allemaal om Trump zelf, zoals gezegd. Deze en komende bijeenkomsten moeten duidelijk maken of hij voldoende steun heeft om het in 2024 opnieuw te proberen, want er zijn er ook veel in de Republikeinse partij die wel klaar zijn met de cultus. De menigte in Ohio zeker niet. ,,Run, run, run (stel je kandidaat)”, schreeuwen de adepten vanaf de tribunes wanneer een van de sprekers over 2024 begint. Als het extreemrechtse parlementslid Marjorie Taylor Greene uit Georgia de menigte vraagt ​​wie hun president is, roepen ze als één man terug: ,,Trump!”



Op 3 juli doet de ‘Red Amerika Tour’ Florida aan.