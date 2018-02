De spraakmakende 'Memo' ligt op straat, wat nu?

Wat is er vannacht allemaal gebeurd?

Republikeinen en rechtse commentatoren zien de memo als hét bewijs dat de FBI partijdig is in het slepende onderzoek naar de Rusland-connecties van Donald Trump en zijn verkiezingsteam. De Democraten en linkse commentatoren verwijten het Witte Huis een doorzichtige stunt die maar een doel heeft: zoveel twijfel zaaien over wie nou wie manipuleert dat de conclusies van het formele onderzoek van speciale aanklager Robert Mueller al bij voorbaat aan kracht hebben ingeboet. Bedoeling is dat Donald Trump en diens familie en medewerkers de dans zullen ontspringen.



Wat is de belangrijkste kritiek op de memo?

Dat die is gepubliceerd tegen de wil van de FBI in een nog lopend onderzoek. En dat de ‘feiten’ die worden aangedragen door de Republikein Nunes, bovendien ook persoonlijk een goede vriend van Donald Trump, op zijn minst incompleet zijn. Het belangrijkste punt dat wordt gemaakt is dat het afluisteren van Carter Page, een pro-Russische medewerker van Donald Trumps campagneteam voor de presidentsverkiezingen, zou zijn aangestuurd door de Democraten. Maar zowel de strategen van Donald Trump als die van Hillary Clinton waren in de aanloop naar de jongste verkiezingen bezig vuile was over elkaar te verzamelen. Carter Page speelt daarin een sleutelrol, zo lijkt het bij Nunes. Wat hij echter niet vermeldt, is dat dezelfde Page al drie jaar eerder – zonder dat er de link was met de Democraten – genoeg verdacht was voor de FBI vanwege zijn nauwe banden met naasten van Poetin dat werd besloten hem af te luisteren. Ook laat Nunes weg dat de FBI andere bronnen had dan Team Hillary om Page opnieuw in de gaten te houden.