De tel kwijt? Op deze plekken in de VS worden nog stemmen geteld

In de Verenigde Staten groeit de onrust nu de uitslag van de verkiezingen op zich laat wachten. Vooral in staten waar president Donald Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace, kan het nog even duren voordat de winnaar bekend is. Waar worden nog stemmen geteld?

Alaska (3 kiesmannen)

In het noordwestelijke Alaska gaat Trump ruim aan kop en dat blijft waarschijnlijk zo. De staat staat bekend als een bolwerk van de Republikeinen. De uitslag kan nog even op zich laten wachten, want volgens de laatste cijfers is pas 56 procent van de stemmen geteld in de staat waar veel mensen wonen op afgelegen plekken.





Arizona (11 kiesmannen)

In de zuidwestelijke staat Arizona lijkt Biden af te stevenen op een overwinning. Sommige media hebben hem al tot winnaar uitgeroepen, maar andere grote nieuwszenders zijn nog terughoudend. Topbestuurder Katie Hobbs zei tegen ABC News dat in Maricopa County, waar de stad Phoenix ligt, nog 400.000 stembiljetten geteld moeten worden.

Georgia (16 kiesmannen)

Trump gaat in Georgia nipt aan kop met 49,7 procent van de getelde stemmen, 0,7 procentpunt meer dan zijn tegenstander. In de staat is 95 procent van de stemmen geteld. Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is, kan een hertelling aangevraagd worden.

Maine (4 kiesmannen)

In Maine kunnen de kiesmannen naar meerdere kandidaten gaan. Er gaan twee kiesmannen naar de kandidaat die de meeste stemmen krijgt in de hele staat. Daar zou ongeveer 87 procent van de stemmen zijn geteld. Er worden nog eens twee kiesmannen verdeeld onder de kandidaten die winnen in de twee afzonderlijke kiesdistricten.

Michigan (16 kiesmannen)

Biden is door meerdere grote media uitgeroepen tot winnaar in de noordelijke staat. Toen circa 99 procent van de stemmen was geteld, stond hij voor met 50,3 procent tegen 48,1 procent. Het team van Trump is naar de rechter gestapt om het tellen van de stemmen te laten stilleggen.

Nevada (6 kiesmannen)

In Nevada is ongeveer 86 procent van de stemmen geteld. De plaatselijke autoriteiten verwachten dat het tot 18.00 uur Nederlandse tijd op donderdag kan duren tot alle stemmen zijn geteld. De meeste stembiljetten die nu nog verwerkt moeten worden, zouden per post zijn verstuurd. Biden staat nu op 49,3 procent van de stemmen, tegenover 48,7 procent voor Trump.

North Carolina (15 kiesmannen)

Trump gaat volgens tussentijdse cijfers met 50,1 procent tegen 48,7 procent aan kop in deze zuidelijke staat, waar ongeveer 95 procent van de verwachte stemmen is geteld. In North Carolina kunnen poststemmen die uiterlijk op 12 november binnenkomen nog worden meegeteld, vooropgesteld dat ze op tijd zijn verstuurd. Dat betekent dat een volledig resultaat nog even op zich kan laten wachten.

Pennsylvania (20 kiesmannen)

Pennsylvania wordt gezien als een van de meest cruciale swing states. Daar is ongeveer 88 procent van de stemmen geteld en gaat Trump aan kop, met 50,8 procent van de verwachte stemmen tegenover 47,9 procent voor Biden. In de staat kunnen per post gestuurde stemmen tot drie dagen na de verkiezingsdag nog worden geaccepteerd. Ze moeten dan wel op tijd op de post zijn gedaan. Pennsylvania is een van de staten waar het team van Trump een rechtszaak heeft aangespannen om het tellen van de stemmen te laten stilleggen. Ook kan nog een hertelling plaatsvinden als het verschil tussen de kandidaten uiteindelijk erg klein is.

Wisconsin (10 kiesmannen)

In deze belangrijke swing state is 99 procent van de stemmen geteld. Het verschil tussen Trump en Biden is minder dan een procent. De president zou kunnen rekenen op 48,8 procent van de stemmen, zijn rivaal Biden op 49,4 procent. Amerikaanse media hebben Biden al aangewezen als winnaar. Het team van Trump eist een hertelling.

