Maar de beste mop wordt nu verteld door de Britse Charities Aid Foundation (CAF), die voor de tiende editie van haar ‘ World Giving Index ’ een lijst opstelde van 128 vrijgevige landen. Onderzocht is het aantal mensen in een land dat geld overmaakt naar een goed doel of een deel van hun vrije tijd opofferen om anderen te helpen. En wat blijkt: Nederlanders zijn vijf keer vrijgeviger en liefdadiger dan Belgen. Nederland scoort een eervolle achtste plaats, na de Verenigde Staten, Myanmar en een reeks Angelsaksische landen als Groot-Brittannië, Ierland en Canada waar ‘charity’ (liefdadigheid) nu eenmaal is ingeburgerd. België is pas 42ste. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad haalt er een specialist bij. Professor Walter Weyns, socioloog en cultuurcriticus aan de Universiteit van Antwerpen stelt dat Nederland in België ten onrechte de reputatie van ‘gierig zijn’ heeft, als het gaat over liefdadigheid.

Groepsgevoel

,,Zij sluiten dichter aan bij de Angelsaksische wereld en de VS, en het ligt een beetje verankerd in die protestantse cultuur om de gemeenschap te ondersteunen met particuliere giften.” Belgen ‘leunen’ meer aan bij de Latijnse cultuur, aldus Weyns. Ze gaan ervan uit dat de kosten van het openbare leven maar moet worden geregeld door de staat. ,,Je merkt dat ook: als een tv-zender een of andere actie opzet, haalt datzelfde project minder op in Vlaanderen dan in Nederland.”



,,Het is een wilde gok, maar ik denk dat het groepsgevoel in Nederland gewoon groter is”, vermoedt gedragsbioloog Mark Nelissen in dezelfde krant. “Zij zijn een heel duidelijk land, terwijl sommige mensen België zien als twee of zelfs drie landen. Bovendien heeft Nederland de afgelopen eeuw een stuk meer ellende gekend dan ons, met overstromingen en hongersnood. Hoe groter het samenhorigheidsgevoel, hoe meer je elkaar helpt.”