De vergeten groep in WO II: ‘Witte soldaten wilden geen orders krijgen van zwarten’

In het hoekje bij de voordeur staat de koffer voor de reis naar Nederland klaar, een selectie stropdassen erbovenop, daarnaast een paar bruine wollen handschoenen. Matthew Southall Brown is bedacht op eventuele vroege najaarskou aan de Noordzee. Hier in Savannah, een subtropische kuststad in het zuiden van de VS, is het warm en vochtig. Maar in Noordwest-Europa kan het flink koud worden, herinnert hij zich van 75 jaar geleden.