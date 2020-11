De verkiezingen tot nu toe: Trump pakt winst in cruciale staat Florida

De huidige president Trump pakt volgens Amerikaanse media de overwinningen in 18 staten: Florida,Tennessee, Indiana, Alabama, Louisiana, Kentucky, Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Missouri, West Virginia, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, South Carolina, Kansas en Utah. Die zijn bij elkaar goed voor 145 kiesmannen in de race naar de 270 kiesmannen die hij nodig heeft om opnieuw president te worden.

Zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden krijgt volgens de media de meeste stemmen in 17 staten: Californië, New York, Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Washington, Oregon, Maryland, Colorado, Connecticut, New Mexico, Rhode Island, Delaware, Vermont, Washington D.C., Maine en New Hampshire. Die overwinningen zijn goed voor 216 kiesmannen.

Swing states

Beslissend in de verkiezingsrace naar het Witte Huis zijn de stemmen in de zogenoemde ‘swing states’. In deze staten, waaronder Florida, North Carolina, Arizona en Georgia, is moeilijk te voorspellen wie de overwinning pakt.

Traditiegetrouw speelt Florida, een van de voornaamste ‘swing states’, een cruciale rol. Daar deelt Trump nu zijn eerste grote klap uit aan Biden, in een strijd die tot dan toe volgens het boekje liep. Het verschil in Florida is klein: 51,3 om 47,8 procent van de stemmen.

De winst in Florida levert Trump niet alleen een hoop kiesmannen (29) op. Bovenal is het een grote morele overwinning. Sinds 1992 werd de kandidaat die in Florida de winst pakte uiteindelijk ook president.

In de peilingen lag Trump nog ver achter op Biden. Maar om een kans te maken op het presidentschap moet Biden de winst pakken in enkele staten, die vooraf aan Trump werden toegerekend. Daar slaagt de Democraat nog niet in. Na het sluiten van de eerste stembureaus twitterde Trump: ‘Het ziet er in het hele land erg goed uit voor ons’.

Wel is er een verschuiving in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten breiden daar volgens Amerikaanse media hun meerderheid uit met minstens vijf zetels. De Democraten hebben momenteel 232 afgevaardigden, de Republikeinen 197.

Ook snoepen de Democraten twee Senaatszetels af van de Republikeinen. In Colorado verloor de zittende senator, Republikein Cory Gardner, van de Democratische oud-gouverneur John Hickenlooper. In Arizona won oud-astronaut Mark Kelly van de zittende Republikeinse senator Martha McSally.

De Republikeinen heroveren in de zuidelijke staat Alabama weer een Senaatszetel op de Democraten. De Republikein Tommy Tuberville versloeg de zittende senator Doug Jones van de Democraten.

In de oude Senaat hadden de Republikeinen 53 zetels en de Democraten 45. Twee senatoren zijn partijloos.

Soepel

De verkiezingsdag is over het algemeen soepel verlopen. Gedurende de dag waren er weinig meldingen van onregelmatigheden in stemlokalen. In enkele kiesdistricten bleven de stemlokalen na storingen wat langer open om mensen de kans te geven alsnog te stemmen.

Wel waren er buiten de stembureaus meerdere incidenten. In de stad Charlotte (North Carolina) werd een gewapende man met een Trump-pet opgepakt bij een stembureau. Hij mocht het gebouw niet in en keerde even later met het wapen terug. Om de hoek hielden lokale Democraten een campagnebijeenkomst. President Trump had zijn achterban opgeroepen om de gang van zaken in stembureaus in de gaten te houden.

In Chicago meldde een man bij de politie dat zijn auto met honkbalknuppels was aangevallen toen hij naar een stembureau reed. In Kansas City (Missouri) werd met graffiti ‘Don’t Vote’ (stem niet) op een museum gespoten.

Mysterieuze telefoontjes

In meerdere belangrijke staten kregen mensen mysterieuze telefoontjes met de oproep niet te stemmen. Het gaat om geautomatiseerde zogenoemde robocalls. De autoriteiten van Michigan waarschuwen dat de telefoontjes nep zijn.

Trump en Biden lieten tot op het laatste moment van zich horen. Biden maakte nog een laatste campagneronde in Pennsylvania, een cruciale swing state. ,,We verkiezen hoop boven angst, waarheid boven leugens, wetenschap boven fictie’’, zei hij tegen een kleine groep aanhangers in Philadelphia.

Biden denkt dat hij genoeg stemmen krijgt om de overwinning te kunnen uitroepen. Hij beloofde opnieuw de coronapandemie veel beter aan te pakken dan Trump. De verkiezingsavond brengt hij door in Wilmington in zijn thuisstaat Delaware.

Hoofdkwartier

President Trump vertrok na een stop in het hoofdkwartier van zijn campagneteam in Arlington (Virginia) naar het Witte Huis. ,,Weet je, winnen is gemakkelijk. Verliezen is nooit gemakkelijk, niet voor mij’’, zei Trump tegen zijn campagneteam.

Volgens hem denkt hij nog niet aan een toespraak voor als hij verliest of wint. Verder zei hij zich heel goed te voelen, hoewel hij erkende dat zijn stem schor was na zoveel campagnebijeenkomsten.

Trump had vandaag al beloofd zichzelf niet tot verkiezingswinnaar uit te roepen tot de uitkomst zeker is. Hij sprak toen de verwachting uit dat hij zal winnen, hoewel hij in de meeste peilingen achterstaat op Biden.

Hoge opkomst

De opkomst was enorm hoog. Dat lag vooral aan het grote aantal stemmen dat voorafgaand aan de verkiezingen al werd uitgebracht. Meer dan 100 miljoen stemmen waren in het hele land al uitgebracht voordat de stemlokalen dinsdag hun deuren openden. Ruim 64,5 miljoen mensen deden dat per post, de rest deed dat in persoon.

De Democraten leken daar vooral van te profiteren. De voorsprong van Biden in veel staten liep daarna evenwel terug, nadat de stemmen die dinsdag werden uitgebracht waren geteld.

Tot nu toe kennen de verkiezingen eenzelfde verloop als vier jaar geleden. Trump won toen de verkiezingen van Hillary Clinton. De Democraten kregen op nationaal niveau aanzienlijk meer stemmen dan de Republikeinen, maar Trump kreeg de meeste kiesmannen achter zich.

