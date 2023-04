De vrouwen van het Oekraïense leger: ‘Na overwinning dragen we weer hakken en jurken’

Met video Conserva­tie­ven verslaan premier Sanna Marin in Finse verkiezin­gen

Petteri Orpo, de leider van de rechtse Nationale Coalitiepartij (NCP), heeft de parlementsverkiezingen in Finland gewonnen. Hij verslaat zittend premier Sanna Marin. De NCP haalt de meeste zetels in het parlement: 48. ,,Wij hebben het grootste mandaat”, zei Orpo zondagavond al in een toespraak voor zijn aanhangers.