De waterput in Jordanië raakt leger en leger

,,Politieke spanningen kun je uitonderhandelen, maar als het water op is? Dan is het écht op”, vertelt Jeroen Sennef, voormalig medewerker van de Nederlandse ambassade in Jordanie. Hij maakt zich, net als vele anderen, zorgen over de toekomst van het watergebruik in zijn land, waar hij nog steeds woont er werkt. Want is er straks nog wel genoeg? Hij vreest van niet.