Decembermoorden: 20 jaar cel geëist tegen voormalige rechterhand Bouterse

Tegen de Surinaamse oud-topmilitair Etienne Boerenveen is 20 jaar cel geëist voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Hij was de rechterhand van Desi Bouterse en bataljonscommandant ten tijde van de executie in 1982 van vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime.

Boerenveen zou Soerendre Rambocus uit zijn cel hebben gehaald in Fort Zeelandia waarna de voormalige legerofficier werd geëxecuteerd. Rambocus zat sinds november 1982 gevangen omdat hij zich tegen Desi Bouterse had verzet door het plegen van een tegencoup in maart 1982. Daarvoor was hij veroordeeld tot 12 jaar cel.

Boerenveen heeft altijd ontkend dat hij tijdens de moorden aanwezig was op de plaats delict Fort Zeelandia. Maar volgens de aanklager, auditeur militair Roy Elgin, is er wettelijk en overtuigend bewijs dat Boerenveen zich daar wel degelijk bevond en bovendien nauw betrokken was bij de voorbereiding van de zorgvuldig voorbereide actie.

De gewezen tweede man van Suriname werd in maart 1986 gearresteerd tijdens een undercoveractie van de Drug Enforcement Administration (DEA) op een jacht in Miami. Dit na een stiekem opgenomen gesprek met twee Surinaamse zakenmannen en een DEA-agent waarin Boerenveen sprak over het opzetten van een drugslijn van Suriname naar de VS.

