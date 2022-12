Deel van geroofde Duitse ‘kroonjuwelen’ terecht na gesprekken over procesdeal met verdachten

Drie jaar na de spraakmakende juwelenroof uit een museum in het Oost-Duitse Dresden is een ‘aanzienlijk’ deel van de buit weer boven water. De 31 sieradenonderdelen werden vrijdagnacht in beslag genomen in Berlijn, melden politie en justitie in een gezamenlijk persbericht.

Verschillende onderdelen van de met diamanten en andere edelstenen bezette juwelen lijken na een eerste inspectie compleet. Daaronder de borst-ster van de Orde van de Witte Adelaar - de hoogste Poolse onderscheiding - en een hoedversiering. De in beslag genomen sieraden zijn onder begeleiding van speciale politie-eenheden overgebracht naar Dresden. Ze zullen daar eerst door forensische speurders worden onderzocht op sporen. Vervolgens onderzoeken specialisten van de Staatskunstcollecties Dresden de juwelen op authenticiteit en volledigheid.

De in november 2019 uit museum Grünes Gerwölbe (Groene Gewelf) geroofde sieraden maken deel uit van de collectie ‘kroonjuwelen’ van keurvorst Frederik August II (1670-1733), ook wel August de Sterke genoemd of ‘de zonnekoning van Saksen’ vanwege de vele barokke gebouwen vol kunst die hij liet neerzetten. Het museum, dat zijn naam dankt aan de gedeeltelijk malachietgroen geverfde muren, is gehuisvest in het Residentieslot.

Mogelijke deal

De in beslagname van de sieraden volgde op ‘verkennende gesprekken’ tussen advocaten van de zes verdachten en het Openbaar Ministerie (OM) met tussenkomst van de rechtbank. Centraal stond ‘een mogelijk akkoord over het verdere verloop en de uitkomst van het strafproces en de teruggave van de voorhanden zijnde buit’. Details over deze ‘deal’ kunnen volgens het OM nu niet bekendgemaakt worden ‘omdat we dit reserveren voor de behandeling ter zitting’. De rechtszaak gaat komende woensdag volgens haar verder.

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Saksen bedankte politie en justitie op Twitter voor hun ‘succesvolle werk’. De algemeen directeur van de staatskunstcollectie Dresden noemt de in beslagname van een deel van de buit ‘een echt kerstwonder’. ,,Ik heb altijd gezegd dat de juwelensets terug zullen komen”, zei ze tegen de regionale omroep MDR.

Volledig scherm Een deel van de geroofde sieraden. © Politie Saksen

Berlijnse ‘clan’

Bij de juwelenroof in de vroege ochtend van 25 november 2019, maakten inbrekers 21 sieraden met in totaal 4.300 diamanten en briljanten buit met een totale waarde van meer dan 113 miljoen euro. Het onderzoek leidde tot de arrestatie van zeven verdachten onder wie een tweeling.

Zes van hen staan sinds eind januari in Dresden terecht voor zware diefstal als lid van een bende en brandstichting. De beschuldigden hebben de Duitse nationaliteit en zijn tussen de 23 en 28 jaar oud. Ze behoren volgens Duitse media tot een beruchte Berlijnse ‘clan’, net als verdachte nummer zeven die sinds mei vastzit.

Nederlander

In de zaak zit ook een 54-jarige Nederlander vast wegens oplichting in de marge van de juwelenroof. Hij deed zich voor als diamantair en claimde dat iemand hem de borst-ster van de Poolse Orde van de Witte Adelaar te koop had aangeboden voor 40.000 euro. De vijftiger verklaarde de met edelstenen bezette onderscheiding na de koop te willen teruggeven aan de rijkskunstcollectie, eigendom van de deelstaat Saksen.

Nadat vertegenwoordigers van de staatskunstcollectie Dresden hem de 40.000 euro hadden overhandigd voor de terugkoop van de borstmedaille ging hij ervandoor. In werkelijkheid had hij het waardevolle sieraad nooit in zijn bezit gehad, maakte het Openbaar Ministerie (OM) vorige maand bekend.

Beloning

Een groep rijke Duitsers loofde in juni vorig jaar een beloning van 1 miljoen euro uit voor de gouden tip die leidt tot het terugvinden van de buit van de spectaculaire juwelenroof. Eind 2019 loofden de politie en het OM al een beloning van 500.000 euro uit voor het terugvinden van de juwelenschat. De Duitse privédetective Josef Resch, bekend van zijn onderzoek naar het neerhalen van de MH17 en voor de namen van de daders een beloning van 38 miljoen euro uitloofde, stelde voor de juwelenroof een beloning van 5 miljoen euro in het vooruitzicht. Dat brengt het totaal op 6,5 miljoen euro.

Volledig scherm De inbrekers sloegen een van de vitrines met een bijl kapot en verdwenen daarna met de buit. © Videostill Grünes Gewölbe.

