Deelstaatverkiezingen Hamburg: Merkel's CDU behaalt slechtste score in bijna 70 jaar

De deelstaatverkiezingen in Hamburg lijken voor de CDU van bondskanselier Angela Merkel uit te draaien op een debacle. De christendemocraten behaalden de laagste deelstaatscore in bijna 70 jaar, blijkt uit een tussenstand op basis van de resultaten van 79 procent van de kiesdistricten. Voor de rechts-radicale AfD is het nog spannend, ze dreigen buiten de boot te vallen.

De CDU staat in de tussenstand op 11,2 procent van de stemmen. Dat is een verlies van 4,7 procent vergeleken met de vorige deelstaatverkiezingen in Hamburg in 2015. ,,Een historisch slecht resultaat’’, verklaarde algemeen secretaris Paul Ziemiak tegenover. Hij sprak van ‘een bittere dag’ voor de Duitse christendemocraten.

,,We hebben een lastige verkiezingscampagne achter de rug in in moeilijke omstandigheden. Er was duidelijk sprake van een duel tussen de zittende SPD-burgemeester en de kandidaat van de Groenen en de gebeurtenissen in en rond Thüringen hebben er ook niet toe bijgedragen dat de CDU in Hamburg haar ideeën kon overbrengen. Wat in Thüringen is gebeurd en alle discussies daarover, waren allesbehalve rugwind voor onze campagne in Hamburg.’’

De CDU gaat de verkiezingsuitslag volgens Ziemiak morgen bespreken in het partijbureau en met de partijleiding.

Thüringen verwijst naar de deelstaat waar iets meer dan twee weken geleden een nieuwe minister-president werd verkozen. Dat gebeurde met steun van de liberale FDP, de CDU én de AfD. Dankzij de steun van die laatste partij won Thomas Kemmerich (FDP) met één stem verschil. De verkiezing veroorzaakte een politieke storm vanwege de samenwerking met de AfD, waarop een taboe rust in Duitsland. CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer kondigde aan dat ze het voorzitterschap opgeeft tegen de zomer. De partijvoorzitter en minister van Defensie verklaarde ook geen bondskanselier meer te willen worden.

AfD

De deelstaatverkiezingen in Hamburg lijken uiterst spannend te worden voor de rechts-radicale AfD. Die behaalde volgens de exitpolls 4,9 procent van de stemmen. Dat is niet genoeg voor de kiesdrempel en betekent dat de partij uit het parlement van de stadstaat vliegt. Dat zou de eerste keer zijn in een Duitse deelstaat. In de tussenstand staat de AfD op 5,1 procent van de stemmen waardoor ze wél kan blijven zitten.

Hoe dan ook: de partij behaalde volgens de tussenstand minder stemmen dan bij de vorige deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse partij schreef toen geschiedenis in Hamburg, waar ze voor het eerst werd verkozen in een deelstaatparlement in de Bondsrepubliek. Het stemmenverlies zou te wijten zijn aan het feit dat de partij te ver naar rechts is opgeschoven en zich niet distantieert van extreemrechts. Een bevraging onder Hamburgse kiezers wees uit dat 87 procent vindt dat de partij zich meer moet distantiëren. Onder AfD-kiezers was dat 61 procent.

Ook de liberale FDP balanceert in de tussenstand op het randje van de kiesdrempel met vijf procent, 2,4 procent minder dan vijf jaar geleden.

Groenen

Grote winnaar in Hamburg, de tweede grootste stad van Duitsland na Berlijn, lijken de Groenen te zijn. Zij behaalden volgens de tussenstand 24,4 procent van de stemmen, maar liefst 12,1 procent meer dan in 2015. De sociaal-democratische SPD blijft zoals het nu lijkt de grootste met 38,9 procent, 6,7 procent minder dan vijf jaar geleden. Op basis van deze resultaten kunnen beide partijen hun rood-groene coalitie voortzetten.