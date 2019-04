Deense miljardair verliest drie van zijn vier kinderen bij bomaanslagen

Bij de reeks bomaaslagen in Sri Lanka zijn ook drie van de vier kinderen van de Deense miljardair Anders Holch Povlsen (46) omgekomen. Povlsen is de grootste aandeelhouder van webwinkel Asos en eigenaar van de modeketen Bestseller. Onder Bestseller zitten merken zoals Vero Moda en Jack & Jones. Het is niet bekend hoe oud de omgekomen kinderen van Povlsen zijn.

De drie slachtoffers vielen bij de aanslag op hotel Shangri-la in Colombo, waar het Deense gezin vakantie vierde. Anders Holch Povlsen en zijn vrouw Anne overleefden de aanslag. Het is onduidelijk of hun vierde kind ook in het hotel verbleef.

De familie Holch Povlsen is een van de rijkste families van Denemarken. Het vermogen van Anders Holch Povlsen wordt geschat op 7 miljard euro. Hij verwierf die rijkdom met zijn bedrijf Bestseller en met aandelen in Asos en Zalando. De miljardair bezit 89.000 hectare land in Schotland en is daarmee de grootste particuliere grondbezitter van dat land. Hij woont met zijn gezin in Constanstinsborg bij Aarhus.

Povlsens modeketen Bestseller telt zo’n 2.780 winkels in 70 landen en heeft 17.000 werknemers in dienst. Daarmee is de modeketen is een van de meest succesvolle ketens in de kledingbranche. Vorig jaar noteerde het bedrijf een omzet van 3 miljard euro.