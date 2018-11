Defect vliegtuig van Duitse bondskanselier Merkel toch geen sabotage

Oekraïne sluit grens voor Russische mannen

10:38 Russische mannen tussen de zestien en zestig jaar oud mogen Oekraïne niet meer in. Dat heeft Petro Tsygykal, hoofd van de grensbewaking vandaag verklaard. In Oekraïne is de staat van beleg van kracht naar aanleiding van een incident in de Zee van Azov.