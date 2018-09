Defensieminister Rusland: MH17 door aan Kiev geleverde raket neergehaald

Roeispaan vermiste Arjen Kamphuis gevonden

13:31 De politie in Noorwegen heeft een roeispaan gevonden die zeer waarschijnlijk van de vermiste Arjen Kamphuis is. De roeispaan lag in hetzelfde gebied waar eerder de kajak van Kamphuis werd gevonden. Bovendien is het van hetzelfde merk als een roeispaan die de vermiste man in Nederland kocht voor hij vertrok naar Noorwegen.