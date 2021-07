Deltavariant baart Amerikanen zorgen: ‘Net zo besmettelijk als waterpokken’

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC noemt de deltavariant van het coronavirus in een intern document even besmettelijk als waterpokken. Ook lijkt de gemuteerde versie van het virus tot een ernstiger ziekteverloop te kunnen leiden dan eerdere varianten.

In de presentatie, die is bemachtigd door The New York Times en The Washington Post, wordt gewaarschuwd dat de deltavariant sneller kan worden overdragen dan de virussen die bijvoorbeeld ebola, verkoudheid, Sars en griep veroorzaken. De CDC baseert zich op informatie uit meerdere studies.

Mondkapjes binnen

De experts van de CDC vonden de nieuwe onderzoeksgegevens zo zorgwekkend dat ze deze week al met een strenger mondkapjesadvies kwamen voor volledig gevaccineerde Amerikanen. De gezondheidsdienst wil dat zij weer mondkapjes gaan dragen in publieke binnenruimtes in gebieden met veel coronabesmettingen.

Het interne document doet volgens The New York Times vermoeden dat het aangescherpte advies de CDC nog niet ver genoeg gaat. Er wordt aangegeven dat het vanwege de huidige vaccinatiegraad en de snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt ‘essentieel’ is dat er weer algemene mondkapjesrichtlijnen komen.

‘Uitdagingen op communicatiegebied’

Uit gegevens van de CDC komt naar voren dat vooral mensen met zwakke immuunsystemen mondkapjes moeten dragen, zelfs op plaatsen met weinig nieuwe besmettingen. Ook gevaccineerde Amerikanen die in contact staan met jongere kinderen, ouderen of kwetsbare mensen zouden hun mond en neus moeten bedekken.

De CDC schat dat er wekelijks zo’n 35.000 van de 162 miljoen gevaccineerde Amerikanen na een coronabesmetting ziekteverschijnselen ontwikkelen. Dat leidt tot ‘uitdagingen op communicatiegebied’, omdat onder de bevolking zorgen kunnen ontstaan over de effectiviteit van vaccins als gevaccineerde mensen toch klachten krijgen.

Vaccins beschermen

Topvrouw Rochelle P. Walensky van de CDC stelde volgens The New York Times eerder deze week dat gevaccineerde mensen die toch besmet raken, net zo veel virusdeeltjes in hun neus en keel hebben als ongevaccineerde mensen. Gevaccineerde mensen kunnen het virus ook weer overdragen.

Vaccins beschermen volgens de onderzoeksgegevens nog steeds tegen een ernstig ziekteverloop en ziekenhuisopnames. Wel kunnen mensen ook na een inenting nog steeds ziekteverschijnselen ontwikkelen als ze besmet raken met het coronavirus.

Een expert op het gebied van crisiscommunicatie die is geraadpleegd door de The Washington Post, legde uit dat mensen zich daardoor ‘verraden’ kunnen voelen. Dat komt volgens hem omdat de coronavaccins steeds als ‘wondermiddelen’ zijn gepresenteerd.

