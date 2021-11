Democraat Eric Adams gekozen tot burgemeester van New York

Hoe Breuckelen uitgroeide tot Brooklyn: 'In New Utrecht wonen meer mensen dan nu in Utrecht’

In Breukelen zijn ze maar wat trots op de vernoeming: de Amerikaanse nederzetting Breuckelen groeide uit tot Brooklyn met 2,6 miljoen inwoners. Dit jaar is de viering van de 375-jarige band van het Nederlandse dorpje en het fameuze stadsdeel in New York. Veel minder bekend is dat een nabijgelegen nederzetting van destijds zich ook ontwikkelde tot een wijk van formaat: New Utrecht.

